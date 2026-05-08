Hier bestraft Dresdens Superblitzer jetzt Raser
Dresden - Altbekannte Stelle für Dresdens Superblitzer! Das Gerät ist kurz vor dem Wochenende nach Striesen zu seinem Platz an der Feuerwache zurückgekehrt.
Seit Freitag nimmt der Enforcement-Trailer nun also wieder Raser auf der Schlüterstraße in Richtung Pohlandplatz ins Visier.
Nach wie vor gilt hier Tempo 30! Neben der Feuerwache ist im betroffenen Bereich auch ein Pflegeheim gelegen.
Im vergangenen Dezember hatte die Messanlage bereits am selben Ort ihre Arbeit verrichtet. Damals wechselte sie sogar die Seite.
Auch schon im Juni davor hatte das Ordnungsamt die Schlüterstraße auserkoren. Der Superblitzer-"Bruder" mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" war in dieser Zeit fürs Erfassen der Temposünder zuständig.
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Das Gerät konnte zuletzt auf der Pillnitzer Landstraße in Niederpoyritz gesichtet werden. Auch am Donnerstag führte es dort noch Geschwindigkeitskontrollen durch.
Titelfoto: Oumaima Dridi