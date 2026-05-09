Superblitzer wartet an Einbahnstraße auf Tempo-Verstöße

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Der Superblitzer steht nun in Dresden auf der Bautzner Landstraße stadtauswärts, direkt an der Kreuzung Kirschauer Straße.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Einmal die Grundstraße hoch und einen neuen Platz gesucht. So ist Superblitzer "HWI-VE 167" gefühlt am Freitag in Dresden vorgegangen. Die Radarfalle befindet sich jetzt an der Bautzner Landstraße im Kurvenbereich.

Autofahrer können von der Bautzner Landstraße auf die Kirschauer Straße abbiegen, aber nicht umgekehrt.
Autofahrer können von der Bautzner Landstraße auf die Kirschauer Straße abbiegen, aber nicht umgekehrt.  © TAG24

Stadtauswärts wurde der Blitzeranhänger an der Einmündung zur Kirschauer Straße - eine Einbahnstraße - gesichtet. Kurz vor dem Ullersdorfer Platz in Bühlau sind hier Tempo 50 erlaubt.

Was zu Stoßzeiten gar nicht so wenig wirken mag, wenn sich Autos in Reih und Glied auf dem Weg nach Bühlau, Weißig oder weiter raus befinden und ein solches Geschwindigkeitslimit kaum überschritten werden dürfte, wird aber auch von manchem Fahrer überreizt.

Damit soll nun Schluss sein!

Der Superblitzer "HWI-VE-167" wurde vor Kurzem Opfer einer Schmierattacke.
Der Superblitzer "HWI-VE-167" wurde vor Kurzem Opfer einer Schmierattacke.  © TAG24
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Der vor einigen Wochen ausgerechnet an der Grundstraße beschmierte Superblitzer befand sich bis Donnerstag noch auf der Pillnitzer Landstraße im Stadtteil Loschwitz, während sein Pendant - der Enforcement Trailer "HWI-VE159" an der Schlüterstraße im Bereich der Feuerwache Striesen gesichtet wurde.

Titelfoto: TAG24

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