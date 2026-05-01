Er bleibt an der Elbe: Superblitzer macht jetzt hier Jagd auf Tempo-30-Sünder

5.304 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Dresdner Superblitzer steht jetzt auf der Pillnitzer Landstraße stadteinwärts.

Von Martin Gaitzsch, Linda Drewanz

Dresden - Einer der Dresdner Superblitzer hat pünktlich zum Tag der Arbeit seinen Standort gewechselt, blitzt aber weiterhin nahe der Elbe.

Der Superblitzer steht nun auf der Pillnitzer Landstraße stadteinwärts.
Der Superblitzer steht nun auf der Pillnitzer Landstraße stadteinwärts.  © TAG24

Denn für den Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" ging's vom Terrassenufer auf die Pillnitzer Landstraße in Niederpoyritz.

Der seit geraumer Zeit beschmierte Anhänger steht nun stadteinwärts in Höhe der Kirche Jesus Christus (Hausnummer 188). Dort gilt – wie so oft in dem Bereich – ebenfalls Tempo 30.

Unterhalb der Brühlschen Terrasse blitzte er jetzt knapp eine Woche, Zeit also für einen Standortwechsel.

Wer hier nicht rechtzeitig auf Tempo 30 abbremst, für den wird's teuer.
Wer hier nicht rechtzeitig auf Tempo 30 abbremst, für den wird's teuer.  © TAG24
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Bereits im März machte sein Superblitzer-Kollege schöne Fotos auf der Pillnitzer Straße, damals allerdings stadtauswärts in Höhe des Künstlerhauses.

Es heißt also, Fuß vom Gas, sonst wird's teuer.

Titelfoto: Montage: TAG24

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: