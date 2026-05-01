Er bleibt an der Elbe: Superblitzer macht jetzt hier Jagd auf Tempo-30-Sünder
Dresden - Einer der Dresdner Superblitzer hat pünktlich zum Tag der Arbeit seinen Standort gewechselt, blitzt aber weiterhin nahe der Elbe.
Denn für den Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" ging's vom Terrassenufer auf die Pillnitzer Landstraße in Niederpoyritz.
Der seit geraumer Zeit beschmierte Anhänger steht nun stadteinwärts in Höhe der Kirche Jesus Christus (Hausnummer 188). Dort gilt – wie so oft in dem Bereich – ebenfalls Tempo 30.
Unterhalb der Brühlschen Terrasse blitzte er jetzt knapp eine Woche, Zeit also für einen Standortwechsel.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Bereits im März machte sein Superblitzer-Kollege schöne Fotos auf der Pillnitzer Straße, damals allerdings stadtauswärts in Höhe des Künstlerhauses.
Es heißt also, Fuß vom Gas, sonst wird's teuer.
Titelfoto: Montage: TAG24