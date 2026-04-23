Neuer Standort für Superblitzer am Elbufer
Dresden - Ab sofort ist am Dresdner Terrassenufer Vorsicht geboten. Einer der Blitzeranhänger macht jetzt teure Fotos von allen Autofahrern, die nicht auf ihre Geschwindigkeit achten.
Am Donnerstagvormittag haben die Polizeibeamten einen Enforcement-Trailer am Terrassenufer, in Höhe der Hochschule für Bildende Künste, aufgebaut.
Hier blitzt die Radarfalle ab sofort sämtliche Autofahrer, die aus Richtung Augustusbrücke kommend mit zu hohem Tempo an ihm vorbeifahren.
Zur Erinnerung: Auf diesem historischen Straßenabschnitt unterhalb der Brühlschen Terrasse gilt für alle Verkehrsteilnehmer Tempo 30!
Am Terrassenufer steht nun der Anhänger mit dem Kennzeichen "HWI VE 167", zuvor lag er am Weißeritzufer auf der Tharandter Straße auf der Lauer.
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Tatsächlich ist das Terrassenufer für die Radarfalle bereits bekanntes Territorium. Anfang des Jahres kontrollierte er in der Gegenrichtung die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer.
Titelfoto: Nick-Fabrice Vetter