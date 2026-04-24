Hier gilt Tempo 30: Superblitzer lauert im Wohngebiet am Straßenrand

Dresden - Augen auf im Wohngebiet! Im Stadtteil Mockritz versteckt sich am Straßenrand der Superblitzer. Nicht nur Autos, sondern auch Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe kommen hier vorbei und müssen sich an Tempo 30 halten.

Auf der Wilhelm-Busch-Straße fahren auch die Buslinien 63 und 66 entlang. © TAG24

Man könnte meinen, der Blitzeranhänger hat sich auf die Spuren von Max und Moritz begeben. Auf der Wilhelm-Busch-Straße hat nämlich die Radarfalle seit Donnerstag eine neue Heimat gefunden.

Wer stadteinwärts in Richtung Zschertnitzer Straße unterwegs ist, muss mit einem teuren Foto rechnen, wenn der Tacho die 30-Stundenkilometer-Marke (deutlich) überschreitet.

Auch Busse müssen hier entlang, weil die Holperpiste Gostritzer Straße saniert und deshalb eine Umleitung notwendig wird.