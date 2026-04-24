Hier gilt Tempo 30: Superblitzer lauert im Wohngebiet am Straßenrand

1.739 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Superblitzer steht in Dresden auf der Wilhelm-Busch-Straße stadteinwärts. Dort gilt Tempo 30 im Wohngebiet. Auch die Buslinien 63 und 66 müssen dort vorbei.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Augen auf im Wohngebiet! Im Stadtteil Mockritz versteckt sich am Straßenrand der Superblitzer. Nicht nur Autos, sondern auch Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe kommen hier vorbei und müssen sich an Tempo 30 halten.

Auf der Wilhelm-Busch-Straße fahren auch die Buslinien 63 und 66 entlang.
Auf der Wilhelm-Busch-Straße fahren auch die Buslinien 63 und 66 entlang.  © TAG24

Man könnte meinen, der Blitzeranhänger hat sich auf die Spuren von Max und Moritz begeben. Auf der Wilhelm-Busch-Straße hat nämlich die Radarfalle seit Donnerstag eine neue Heimat gefunden.

Wer stadteinwärts in Richtung Zschertnitzer Straße unterwegs ist, muss mit einem teuren Foto rechnen, wenn der Tacho die 30-Stundenkilometer-Marke (deutlich) überschreitet.

Auch Busse müssen hier entlang, weil die Holperpiste Gostritzer Straße saniert und deshalb eine Umleitung notwendig wird.

Mitten im Wohngebiet in einer 30er-Zone wurde der Superblitzer platziert.
Mitten im Wohngebiet in einer 30er-Zone wurde der Superblitzer platziert.  © TAG24
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Zuletzt befand sich der Anhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 am Stadtrand in Weixdorf.

Unterdessen hält sein Superblitzer-Kompagnon, Nummer 167, am Dresdner Terrassenufer die Stellung.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: