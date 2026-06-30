Gut versteckt hinter Baum: Dresdner Superblitzer an altbekanntem Standort entdeckt

Dresden - Hier kennt sich der Superblitzer bereits aus: Seit Kurzem steht wieder ein Enforcement-Trailer an der Stübelallee in Dresden-Striesen .

Auf einem Grünstreifen an der Stübelallee hat ein Dresdner Superblitzer wieder seine Stellung bezogen. © TAG24

Das Gerät mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" wacht an der viel befahrenen Strecke stadteinwärts nahe Lipsiusstraße über die Einhaltung der Geschwindigkeit.

Es gilt Tempo 50! Aufgrund der Bäume ist der Superblitzer gut versteckt und damit leicht zu übersehen.

Der gewählte Standort fällt immer wieder durch Unfälle auf. Ein Biker verlor dort sogar sein Leben.