Superblitzer gebietet Rasern an der Stadtgrenze Einhalt

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Der Superblitzer steht auf der Tharandter Straße kurz vorm Ortseingang Freital in Richtung Dresden. Kontrolliert wird Tempo 50 stadteinwärts.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - In ganz Deutschland finden im Rahmen des Blitzermarathons in der Woche vom 13. - 19. April verstärkte Radarkontrollen statt. Da lässt sich auch der Superblitzer nicht lange bitten. Er befindet sich nun in Dresden an der Stadtgrenze zu Freital.

Der Superblitzer wurde am Weißeritzufer auf der Tharandter Straße positioniert.
Der Superblitzer wurde am Weißeritzufer auf der Tharandter Straße positioniert.  © TAG24

Auf der Tharandter Straße in Höhe der Haltestelle "Gitterseebrücke" kontrolliert der Enforcement Trailer Autofahrer, die in Richtung Dresden unterwegs sind.

Tempo 50 heißt an Ort und Stelle das Gebot. Wer diese vorgeschriebene Geschwindigkeit überschreitet, muss mit einem teuren Foto rechnen.

Der Blitzeranhänger stand zuletzt auf der Bautzner Straße am Schloss Albrechtsberg, hat sich diesmal ein anderes idyllisches Plätzchen gesucht.

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Statt an den Elbschlössern über den Verkehr zu wachen, wird nun Rasern Einhalt geboten, während im Hintergrund die Weißeritz friedlich plätschert.

Autofahrer, die schneller als mit 50 Stundenkilometern auf dem Tacho unterwegs sind, müssen mit Geldstrafe oder mehr rechnen. Die Radarfalle kennt nämlich kein Pardon für Raser.
Autofahrer, die schneller als mit 50 Stundenkilometern auf dem Tacho unterwegs sind, müssen mit Geldstrafe oder mehr rechnen. Die Radarfalle kennt nämlich kein Pardon für Raser.  © TAG24
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Auch wenn der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" vor Kurzem am Standort Grundstraße beschmiert wurde, verrichtet er doch ungehindert seine Wachtätigkeiten.

In dieser Woche sind die Beamten zudem mit zahlreichen mobilen Kontrollen im Einsatz, um Temposündern den Kampf anzusagen.

Titelfoto: TAG24

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