Neuer Superblitzer wechselt erstmals den Standort: Hier macht er jetzt Kasse

19.392 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der neue grüne Superblitzer befindet sich in Dresden auf der Meißner Landstraße stadteinwärts. Dort gilt Tempo 50.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Reihenweise fahren die Autos im Berufsverkehr diese zweispurige Straße entlang. Obwohl Tempo 50 gilt, sollten Fahrzeughalter an dieser Stelle Vorsicht walten lassen. Gut getarnt im Gebüsch lauert der Superblitzer.

Wer auf der Meißner Landstraße die 50 Stundenkilometer überschreitet, muss mit einem teuren Foto rechnen.
Wer auf der Meißner Landstraße die 50 Stundenkilometer überschreitet, muss mit einem teuren Foto rechnen.  © TAG24

Auf der Meißner Landstraße (Cotta) stadteinwärts hat die Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-213" ihr Revier aufgeschlagen. Und erwischt dort regelmäßig Temposünder, wie sich TAG24 bei einer Stippvisite vor Ort überzeugen konnte.

Der Blitzanhänger mit der gewöhnungsbedürftigen Farbe befindet sich vor der Haltestelle Merbitzer Straße und passt sich mit seinem Aussehen der grünen Naturumgebung an.

Ideale Voraussetzungen, um das zu tun, was dieser Superblitzer am besten kann.

Drei Verletzte bei Unfall mit Laterne: Feuerwehr muss Gas-Leck stopfen
Dresden Unfall Drei Verletzte bei Unfall mit Laterne: Feuerwehr muss Gas-Leck stopfen

Raserfotos schießen und damit die Stadtkasse füllen. Innerhalb eines Jahres soll dank des Blitzer-Frischlings ungefähr ein Millionenbetrag im Rathaus-Säckchen landen.

Kaum von seiner Umgebung zu unterscheiden: Superblitzer "HWI-VE-213" bringt die perfekte Tarnfarbe mit.
Kaum von seiner Umgebung zu unterscheiden: Superblitzer "HWI-VE-213" bringt die perfekte Tarnfarbe mit.  © TAG24
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

In den letzten beiden Wochen führte der scharf geschaltene Blitzer bereits Geschwindigkeitskontrollen auf der Grundstraße durch.

Seine Superblitzer-Kompagnons befanden sich zuletzt am Zelleschen Weg im Dresdner Süden sowie auf der Fetscherstraße nahe dem Uniklinikum.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: