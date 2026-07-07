Superblitzer macht Jagd in Tempo-30-Zone
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Dresden - Hier kann's teuer werden: In Dresden-Striesen macht ein Superblitzer wieder Jagd auf Raser.
Der Enforcement-Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" steht seit Kurzem auf der Lipsiusstraße in Fahrtrichtung Großer Garten.
Es handelt sich um eine Tempo-30-Zone. Wer hier zu schnell durchfährt, muss sich auf ein Bußgeld einstellen.
Der Standort ist beim Ordnungsamt offenbar beliebt. Bereits im Winter sowie im November und Mai vergangenen Jahres war ein Gerät dort platziert, wobei die überwachte Fahrtrichtung wechselnd ist.
Der Blitzer-Anhänger selbst stand zuletzt in unmittelbarer Nähe. Auf der Stübelallee kontrollierte er die Einhaltung von Tempo 50.
Titelfoto: Ove Landgraf