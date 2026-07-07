Superblitzer macht Jagd in Tempo-30-Zone

Dresden - Hier kann's teuer werden: In Dresden-Striesen macht ein Superblitzer wieder Jagd auf Raser.

Ein Dresdner Superblitzer "parkt" jetzt an der Lipsiusstraße und knipst Raser. © Ove Landgraf

Der Enforcement-Trailer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" steht seit Kurzem auf der Lipsiusstraße in Fahrtrichtung Großer Garten.

Es handelt sich um eine Tempo-30-Zone. Wer hier zu schnell durchfährt, muss sich auf ein Bußgeld einstellen.

Der Standort ist beim Ordnungsamt offenbar beliebt. Bereits im Winter sowie im November und Mai vergangenen Jahres war ein Gerät dort platziert, wobei die überwachte Fahrtrichtung wechselnd ist.