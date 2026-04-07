Tierschützer entrüstet: Von wegen "Bruterfolg" bei den Kiesgruben-Schwänen

Dresden - An den Kiesseen Leuben ( Dresden ) stören Unbekannte Schwäne beim Brüten . Laut Rathaus gebe es trotzdem Bruterfolge. Diese Behauptung sorgt bei Tierschützern für Kopfschütteln. Denn Nachwuchs wird dort seit Jahren nicht mehr gesichtet.

Seit Jahren werden die Schwäne an den Kiesseen gestört, haben keinen Nachwuchs mehr. © Eric Münch

Unbekannte hatten vergangene Woche direkt neben einem Schwanennest mit Eiern Müll, Grillreste und einen Schlafsack abgelegt.

"Trotz der massiven Störungen sind dort jedes Jahr erfreulicherweise auch Bruterfolge von (mehreren) Schwanenpaaren nachgewiesen", teilte das Rathaus daraufhin auf Anfrage mit.

Doch mehrere Tierschützer widersprechen: Seit 2022 seien eben keine Küken mehr am Kiesseen-Areal gesichtet worden. Experte Thomas Eißer (58) hatte dort letztmals im August 2021 drei Jungschwäne beringt.

Die TAG24-Redaktion fragte beim Rathaus nach, was besagte "Bruterfolge" denn bedeuten.

"Die Naturschutzbehörde erfasst keine Daten zu Schwänen, da sie als jagdbare Art nicht im Fokus des Naturschutzes liegen", so ein Stadtsprecher.