Aus 50.000 LEGO-Steinen: Schüler baut die "Kaisermania" nach
Dresden - Jedes Jahr verwandeln sich die Elbwiesen in Dresden in ein Lichtermeer. Die "Kaisermania" von Schlager-Ikone Roland Kaiser (73) zieht mit ihrer Magie Tausende in den Bann. Wer das Spektakel noch nicht live erleben durfte, hat Glück: Gymnasiast Roberto Rasch (15) aus Laubegast hat das Konzert detailgetreu im Mini-Format in seinem Kinderzimmer nachgebaut.
Aus 50.000 LEGO-Steinen entstand die Show im Maßstab 1 zu 40, davor jubelt das 400 LEGO-Männchen starke Publikum. Die 16 Bandmitglieder gestaltete er extra individuell in einer LEGO-Filiale.
"Ich hab’ mir immer wieder jeden Winkel der Show in den MDR-Aufnahmen angeschaut und danach Skizzen gemacht", erklärt der Gymnasiast.
Drei Jahre Arbeit stecken in dem Basismodell, das Kameras, Tribünen und sogar die taktgenau blinkenden Scheinwerfer zeigt.
Besonders spektakulär: Roberto steuert die Lichter selbst über Schalter an einer selbstgebauten Strom-Box. "Das ist ein alter Sani-Kasten", weiß Mama Nicole (47).
Zusammen mit seinem Großvater, der Elektriker war, baute er die Box, in der 300 Meter Kabel von allen Lampen zusammenlaufen.
"Mein Opa hatte immer kreative Ideen", erinnert sich der Schüler, der seinen Großvater kurz vor Weihnachten verlor. Dass aus dem LEGO-Modell ein Opa-Enkel-Projekt geworden ist, macht Mama Nicole besonders stolz.
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Auf Instagram präsentiert der Schüler seine besondere Leidenschaft
"Es ist so toll, was sie hier erschaffen haben und wie kreativ Roberto einfach ist. Ich bin froh, dass er nicht einfach nur die ganze Zeit vorm Computer hockt", erklärte sie.
Seine Liebe für die Schlager-Ikone kam dabei durch Zufall: "Vor Corona hab’ ich mal Werbung von der Kaisermania gesehen und fand es so cool." Daraufhin baute er zunächst kleinere Modelle, 2022 und 2023 folgten dann die großen Bühnenmodelle.
Freilich pilgert Roberto mittlerweile jährlich zur echten Kaisermania und freut sich, wenn er sein Lieblingslied "Dich zu lieben" mitsingen kann.
Und er krönte seinen Fan-Traum: "Ich habe im Hotel einen Brief mit Fotos von meinem LEGO-Bau abgegeben. Kurze Zeit später kam der Anruf von der Managerin, dass Roland mich gerne treffen würde. Es war echt toll, er ist so bodenständig."
Neugierige können dem LEGO-Tüftler übrigens in den sozialen Medien unter "KaiserInBricks" folgen.
Titelfoto: Fotomontage/Steffen Füssel