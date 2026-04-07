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Aus 50.000 LEGO-Steinen: Schüler baut die "Kaisermania" nach

Die "Kaisermania" zieht mit ihrer Magie Tausende in den Bann. Gymnasiast Roberto Rasch (15) hat das Konzert detailgetreu im Mini-Format nachgebaut.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Jedes Jahr verwandeln sich die Elbwiesen in Dresden in ein Lichtermeer. Die "Kaisermania" von Schlager-Ikone Roland Kaiser (73) zieht mit ihrer Magie Tausende in den Bann. Wer das Spektakel noch nicht live erleben durfte, hat Glück: Gymnasiast Roberto Rasch (15) aus Laubegast hat das Konzert detailgetreu im Mini-Format in seinem Kinderzimmer nachgebaut.

Besonders stolz ist Roberto Rasch (15) auf seine etwa vier Zentimeter große selbst gestaltete Roland-Kaiser-Figur.
Besonders stolz ist Roberto Rasch (15) auf seine etwa vier Zentimeter große selbst gestaltete Roland-Kaiser-Figur.  © Steffen Füssel

Aus 50.000 LEGO-Steinen entstand die Show im Maßstab 1 zu 40, davor jubelt das 400 LEGO-Männchen starke Publikum. Die 16 Bandmitglieder gestaltete er extra individuell in einer LEGO-Filiale.

"Ich hab’ mir immer wieder jeden Winkel der Show in den MDR-Aufnahmen angeschaut und danach Skizzen gemacht", erklärt der Gymnasiast.

Drei Jahre Arbeit stecken in dem Basismodell, das Kameras, Tribünen und sogar die taktgenau blinkenden Scheinwerfer zeigt.

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Besonders spektakulär: Roberto steuert die Lichter selbst über Schalter an einer selbstgebauten Strom-Box. "Das ist ein alter Sani-Kasten", weiß Mama Nicole (47).

Zusammen mit seinem Großvater, der Elektriker war, baute er die Box, in der 300 Meter Kabel von allen Lampen zusammenlaufen.

"Mein Opa hatte immer kreative Ideen", erinnert sich der Schüler, der seinen Großvater kurz vor Weihnachten verlor. Dass aus dem LEGO-Modell ein Opa-Enkel-Projekt geworden ist, macht Mama Nicole besonders stolz.

Erst auf den zweiten Blick erkennt man: Diese Kaisermania steht nicht auf den Elbwiesen, sondern in Laubegast.
Erst auf den zweiten Blick erkennt man: Diese Kaisermania steht nicht auf den Elbwiesen, sondern in Laubegast.  © Steffen Füssel
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2023 durfte der Schüler sein Idol Roland Kaiser (73) sogar höchstpersönlich treffen: "Er ist wirklich so herzlich."
2023 durfte der Schüler sein Idol Roland Kaiser (73) sogar höchstpersönlich treffen: "Er ist wirklich so herzlich."  © privat
Beim etwa vier Zentimeter großen "Lego-Kaiser" hat Gymnasiast Roberto extra darauf geachtet, dass das Jackett originalgetreu aussieht.
Beim etwa vier Zentimeter großen "Lego-Kaiser" hat Gymnasiast Roberto extra darauf geachtet, dass das Jackett originalgetreu aussieht.  © Steffen Füssel
Jede Lego-Figur, wie die selbstgestalteten Band-Mitglieder, kostete etwa 2,50 Euro. In das Projekt investierte er um die 1000 Euro.
Jede Lego-Figur, wie die selbstgestalteten Band-Mitglieder, kostete etwa 2,50 Euro. In das Projekt investierte er um die 1000 Euro.  © Steffen Füssel
In diesem Jahr hofft Gymnasiast Roberto, dass er die Schlager-Ikone nochmal persönlich treffen darf.
In diesem Jahr hofft Gymnasiast Roberto, dass er die Schlager-Ikone nochmal persönlich treffen darf.  © Fotomontage/Steffen Füssel

Auf Instagram präsentiert der Schüler seine besondere Leidenschaft

Gymnasiast Roberto hat auch einen Schrein mit verschiedenen Fan-Artikeln des Schlagersängers.
Gymnasiast Roberto hat auch einen Schrein mit verschiedenen Fan-Artikeln des Schlagersängers.  © Steffen Füssel

"Es ist so toll, was sie hier erschaffen haben und wie kreativ Roberto einfach ist. Ich bin froh, dass er nicht einfach nur die ganze Zeit vorm Computer hockt", erklärte sie.

Seine Liebe für die Schlager-Ikone kam dabei durch Zufall: "Vor Corona hab’ ich mal Werbung von der Kaisermania gesehen und fand es so cool." Daraufhin baute er zunächst kleinere Modelle, 2022 und 2023 folgten dann die großen Bühnenmodelle.

Freilich pilgert Roberto mittlerweile jährlich zur echten Kaisermania und freut sich, wenn er sein Lieblingslied "Dich zu lieben" mitsingen kann.

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Und er krönte seinen Fan-Traum: "Ich habe im Hotel einen Brief mit Fotos von meinem LEGO-Bau abgegeben. Kurze Zeit später kam der Anruf von der Managerin, dass Roland mich gerne treffen würde. Es war echt toll, er ist so bodenständig."

Neugierige können dem LEGO-Tüftler übrigens in den sozialen Medien unter "KaiserInBricks" folgen.

Titelfoto: Fotomontage/Steffen Füssel

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