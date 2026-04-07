Aus 50.000 LEGO-Steinen: Schüler baut die "Kaisermania" nach

Dresden - Jedes Jahr verwandeln sich die Elbwiesen in Dresden in ein Lichtermeer. Die "Kaisermania" von Schlager -Ikone Roland Kaiser (73) zieht mit ihrer Magie Tausende in den Bann. Wer das Spektakel noch nicht live erleben durfte, hat Glück: Gymnasiast Roberto Rasch (15) aus Laubegast hat das Konzert detailgetreu im Mini-Format in seinem Kinderzimmer nachgebaut.

Besonders stolz ist Roberto Rasch (15) auf seine etwa vier Zentimeter große selbst gestaltete Roland-Kaiser-Figur. © Steffen Füssel

Aus 50.000 LEGO-Steinen entstand die Show im Maßstab 1 zu 40, davor jubelt das 400 LEGO-Männchen starke Publikum. Die 16 Bandmitglieder gestaltete er extra individuell in einer LEGO-Filiale.

"Ich hab’ mir immer wieder jeden Winkel der Show in den MDR-Aufnahmen angeschaut und danach Skizzen gemacht", erklärt der Gymnasiast.

Drei Jahre Arbeit stecken in dem Basismodell, das Kameras, Tribünen und sogar die taktgenau blinkenden Scheinwerfer zeigt.

Besonders spektakulär: Roberto steuert die Lichter selbst über Schalter an einer selbstgebauten Strom-Box. "Das ist ein alter Sani-Kasten", weiß Mama Nicole (47).

Zusammen mit seinem Großvater, der Elektriker war, baute er die Box, in der 300 Meter Kabel von allen Lampen zusammenlaufen.

"Mein Opa hatte immer kreative Ideen", erinnert sich der Schüler, der seinen Großvater kurz vor Weihnachten verlor. Dass aus dem LEGO-Modell ein Opa-Enkel-Projekt geworden ist, macht Mama Nicole besonders stolz.