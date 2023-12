Überraschung zu Mitternacht für diese Dresdnerin: Dark Tenor bringt ein Tram-Ständchen

Die Geburtstagsgesellschaft von Doreen (50, Mitte) wird in der Straßenbahn von Billy Andrews alias "The Dark Tenor" (43, r.) überrascht. © Thomas Türpe

Kurz vor Mitternacht ging für Doreen Lehmann (50) ein Traum in Erfüllung. Die Dresdner Kundenservice-Mitarbeiterin war mit ihren Geburtstagsgästen auf Feierfahrt in einer gemieteten Straßenbahn.

Was sie nicht ahnen konnte: An der Gleisschleife in Plauen stieg ihr Lieblingssänger zu - "The Dark Tenor" Billy Andrews (43)!

Die Tür ging auf, Billy stieg ein - und Doreen brachte nur noch ein "Nein!" heraus. Komplett überwältigt fehlten ihr die Worte.

Billy gratulierte mit der "Ode an die Freude", stimmte um Mitternacht ein "Happy Birthday" an.

Danach sang er mit Doreen, die in ihrer Freizeit im Chor singt, deren Lieblingslied vom "Heidenröslein". Umarmung, Tränchen, Glücklichsein.

Natürlich schrieb sich Billy ins Party-Gästebuch mit Polaroid-Fotos ein.