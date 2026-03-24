Umstrittene Pläne nach Großfeuer: Kaum noch Kultur auf dem Areal der alten Operette

Dresden - Nach dem Großbrand letzten Sommer geht es um die Zukunft der alten Staatsoperette in Leuben. Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) erklärte erstmals vor Anwohnern, wie es mit dem Areal weitergehen soll.

So sieht das Areal heute aus. Die meisten Operetten-Gebäude sind schon komplett abgerissen. © Thomas Türpe

Bis Ende April sollen alle Gebäude abgerissen sein - unter Denkmalschutz stehen sie nicht.

"Wer hier vorbeikommt, wird wehmütig, aber wir wollen nach vorne schauen", sagt der Baubürgermeister. Nach dem Brand plant er groß: Ein neues Stadtteilhaus, Wohnraum und Sportanlagen sollen entstehen.

Bei einer Bürgerversammlung wollte er Anwohner überzeugen - nicht leicht.

Rainer Kempe (82) von der Bürgerinitiative "Alte Operette - Leuben beleben": "Das war früher das lebendige Zentrum von Leuben. Da hat was stattgefunden, da waren Veranstaltungen, da sind Leute zusammengekommen."

Kann das Rathaus-Konzept mithalten? Herzstück ist das "Stadtteilhaus" mit begrüntem Vorplatz dort, wo der Kopfbau der alten Staatsoperette stand.