62-Jähriger mäht Radfahrer um: 15-Jähriger schwer verletzt
Dresden - Am Samstag krachte es in der Dresdner Seevorstadt.
Ein 62-Jähriger wollte gegen 10.45 Uhr mit seinem Ford Mondeo von der Karcherallee auf die Tiergartenstraße abbiegen.
Dabei stieß er mit einem Radfahrer (15) zusammen, der auf dem Fußweg der Karcherallee über die Tiergartenstraße fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwerer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.
