Alkoholisierter Renault-Fahrer rast am Dresdner Stadtrand in Mazda und kracht gegen Bus

Dresden - Crash in Dresden-Nausslitz ! Am Freitagnachmittag hat ein Renault-Fahrer (57) für Ärger gesorgt. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Ein Renault kollidierte am Freitag auf der Saalhausener Straße mit einem Mazda sowie einem Linienbus. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der 57-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf der Saalhausener Straße stadteinwärts unterwegs, als er kurz vor 15 Uhr an der Einmündung zur Kaufbacher Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden Mazda auffuhr, der nach links abbiegen wollte.

Danach schleuderte der Clio noch in einen entgegenkommenden Bus der Linie 90.

"Ein Test zeigte 0,52 Promille", erklärte ein Polizei-Sprecher. Glücklicherweise habe es keine Verletzten gegeben.

Die Berufsfeuerwehr der Wache Übigau sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz nahmen ausgetretene Betriebsstoffe auf und sicherten die Unfallstelle ab.