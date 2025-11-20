Tram beim Abbiegen übersehen? VW kollidiert mit Straßenbahn

Dresden - Übersah ein VW-Fahrer beim Abbiegen die Straßenbahn? In der Dresdner Südvorstadt kam es zu einem Verkehrsunfall.

An der Kreuzung Münchner Straße/Bayreuther Straße kam es zur Kollision. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 16.05 Uhr an der Kreuzung Münchner Straße/Bayreuther Straße.

Der Fahrer eines VW Touareg mit tschechischem Kennzeichen hatte nach ersten Erkenntnissen offenbar beim Linksabbiegen die von hinten kommende Bahn vom Typ NGT DX DD übersehen.

Die Tram traf die Fahrerseite des VW. Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Der Betrieb auf der Straßenbahnlinie 3 wurde unterbrochen. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden.