Spurwechsel verpasst? Sportlimousine blockiert Straßenbahn-Gleis

Dresden - Behinderungen im Dresdner Berufsverkehr! Am Freitagmorgen hat eine Sportlimousine den Gleisbereich am Trachenberger Platz blockiert.

Kurz vor der Kreuzung des Trachenberger Platzes wollte ein BMW-Fahrer vermutlich noch schnell die Fahrspur wechseln. Dies ging jedoch schief. © TAG24

"Der Vorfall ging bei uns als Gefahrenstelle ein", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage. Gegen 8 Uhr sei ein BMW i4 eDrive auf der Großenhainer Straße an einem Bordstein hängen geblieben, wobei jedoch kein Schaden entstanden sei.

Fotos vom Unfallort lassen vermuten, dass der Wagen in Richtung Wilder Mann auf Höhe des Netto-Markts nach links abbiegen wollte.

Das Problem: Der BMW ordnete sich offenbar nicht rechtzeitig auf die entsprechende Spur ein, sondern wechselte erst kurz vor der Kreuzung, wo er aufgrund einer Fahrbahn-Absenkung für die Haltestelle zum Stehen kam.

Infolgedessen stauten sich mehrere Straßenbahnen hintereinander, wie Augenzeugen berichteten.