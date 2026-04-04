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Straßenbahn rammt Kia nahe Bahnhof Neustadt: Frau verletzt

Mit einem großen Knall wurde eine Autofahrerin in ihrem Kia Ceed am Karfreitagvormittag von einer Straßenbahn erfasst.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Rumms! Mit einem großen Knall wurde eine Autofahrerin (64) in ihrem Kia Ceed am Karfreitagvormittag von einer Straßenbahn erfasst. Die Linie 6 donnerte dem Auto auf der Antonstraße, kurz vor der Kreuzung zur Leipziger Straße, voll in die Fahrerseite.

Der Kia Ceed wurde auf den Bürgersteig abgedrängt, kam dort schwer beschädigt zum Stehen.
Der Kia Ceed wurde auf den Bürgersteig abgedrängt, kam dort schwer beschädigt zum Stehen.  © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr, als die Frau offenbar ein missglücktes Wendemanöver ausführte.

Obwohl der Wagen erheblich beschädigt wurde, kam die 64-Jährige mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag mitteilte.

Die Straßenbahn wurde nur leicht beschädigt, vor allem der rechte Frontscheinwerfer in Mitleidenschaft gezogen.

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Leidtragende waren dafür die Fahrgäste. Der Betrieb musste unterbrochen werden. Kurz darauf meldeten die DVB, dass die Linien 6 und 11 in Richtung Niedersedlitz bzw. Bühlau ab der Haltestelle Anton-Leipziger-Straße über die Eisenbahnstraße bis zum Bahnhof Neustadt umgeleitet werden müssen.

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Die Fahrerseite wurde von der Bahn (die im Hintergrund zu sehen, pausieren musste) voll erwischt.
Die Fahrerseite wurde von der Bahn (die im Hintergrund zu sehen, pausieren musste) voll erwischt.  © Roland Halkasch

Um 12.39 Uhr konnten die Bahnen dann wieder ihre gewohnten Routen aufnehmen. Die Polizei Dresden ermittelt derzeit zur genauen Unfallursache.

Titelfoto: Roland Halkasch

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