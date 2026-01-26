 8.033

Unfall am Dresdner Hauptbahnhof: BMW und Hyundai kollidieren an Kreuzung

Von Malte Kurtz

Dresden - Nahe dem Dresdner Hauptbahnhof sind am Sonntagnachmittag zwei Autofahrer kollidiert.

Am Sonntagnachmittag sind unweit des Dresdner Hauptbahnhofs ein BMW und ein Hyundai ineinander gerauscht.  © Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung Bayrische Straße/ Bergstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem BMW und einem Hyundai kommen konnte, war derweil noch unklar. Möglicherweise war ein medizinisches Problem bei einem der Autofahrer die Ursache.

Inwieweit die beteiligten Persobeb verletzt worden sind, war ebenfalls noch nicht bekannt. Ein Rettungswagen war vor Ort.

Für erhebliche Verkehrseinschränkungen sorgte der Unfall nicht.

Die Ursache des Unfalls war noch unklar.
Die Ursache des Unfalls war noch unklar.  © Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie die beiden Autos frontal voreinander stehen. Insbesondere die Front des BMWs scheint stark beschädigt zu sein.

Titelfoto: Bildmontage: Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe

