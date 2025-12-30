 1.115

Böser Unfall in Dresden: Mann von Straßenbahn erfasst

An der Dresdner Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Straßenbahn erfasst.

Von Malte Kurtz

Dresden - An der Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Straßenbahn erfasst.

Im Bereich der Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Tram erfasst.
Im Bereich der Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Tram erfasst.  © Roland Halkasch

Der Passant überquerte gegen 11.40 Uhr die Gleise und wurde dabei von einer Linie 12 in Richtung Striesen erfasst, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Infolge des Unfalls musste der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei derweil noch keine Auskunft geben.

Ein großer Krater an der Frontscheibe der Tram lässt nur vermuten, wie heftig der Zusammenprall gewesen sein muss.

Junge (7) wird in Dresdner Zentrum von Auto erfasst und schwer verletzt
Dresden Unfall Junge (7) wird in Dresdner Zentrum von Auto erfasst und schwer verletzt

Während die Polizei weiterhin vor Ort ist und den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileitet, müssen mehrere Straßenbahnlinien umgeleitet werden.

Die Frontscheibe der Straßenbahn ist zersplittert.
Die Frontscheibe der Straßenbahn ist zersplittert.  © Roland Halkasch

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in einem Beitrag auf X mitteilten, sind die Linien 1, 2, 9 und 12 von Umleitungen betroffen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: