Böser Unfall in Dresden: Mann von Straßenbahn erfasst

Dresden - An der Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Straßenbahn erfasst.

Im Bereich der Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Tram erfasst. © Roland Halkasch

Der Passant überquerte gegen 11.40 Uhr die Gleise und wurde dabei von einer Linie 12 in Richtung Striesen erfasst, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Infolge des Unfalls musste der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei derweil noch keine Auskunft geben.

Ein großer Krater an der Frontscheibe der Tram lässt nur vermuten, wie heftig der Zusammenprall gewesen sein muss.

Während die Polizei weiterhin vor Ort ist und den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileitet, müssen mehrere Straßenbahnlinien umgeleitet werden.