Nächster Straßenbahn-Unfall sorgt in Dresden für Bahn-Chaos
Dresden - Ein zweiter Straßenbahn-Unfall sorgt am Montagabend im Dresdner Verkehr für erneutes Chaos.
Wie die Polizei mitteilte, krachte ein Auto gegen 17.40 Uhr auf der Großenhainer Straße in eine Bahn der Linie 3, die in Richtung Wilder Mann unterwegs war.
Nach TAG24-Informationen kam der Autofahrer von einem Parkplatz, als er die Bahn touchierte.
Der Bahnfahrer machte zwar noch eine Notbremsung, konnte einen leichten Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.
Infolge der Notbremsung stürzte einer der Fahrgäste und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Autofahrer hingegen ergriff die Flucht.
Wenig später informierten die Dresdner Verkehrsbetriebe auf X über Verspätungen der Linie 3. Demnach können die Haltestellen zwischen Trachenberger Platz und Wilder Mann derzeit nicht bedient werden.
Titelfoto: privat/Max L.