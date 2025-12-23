Nächster Straßenbahn-Unfall sorgt in Dresden für Bahn-Chaos

Dresden - Ein zweiter Straßenbahn-Unfall sorgt am Montagabend im Dresdner Verkehr für erneutes Chaos.

Ein Auto touchierte am Montagabend auf der Großenhainer Straße eine Bahn und flüchtete danach. © privat/Max L.

Wie die Polizei mitteilte, krachte ein Auto gegen 17.40 Uhr auf der Großenhainer Straße in eine Bahn der Linie 3, die in Richtung Wilder Mann unterwegs war.

Nach TAG24-Informationen kam der Autofahrer von einem Parkplatz, als er die Bahn touchierte.

Der Bahnfahrer machte zwar noch eine Notbremsung, konnte einen leichten Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Infolge der Notbremsung stürzte einer der Fahrgäste und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Autofahrer hingegen ergriff die Flucht.