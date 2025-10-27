Bulli kollidiert mit Mädchen (10) in Coschütz: Vollsperrung

Dresden - Schlimmer Unfall in Dresden-Coschütz ! Am Montagnachmittag ist ein Mädchen (10) auf der Kohlenstraße von einem alten Bulli erfasst worden.

Ein Bulli ist am Montagnachmittag in Dresden mit einer 10-Jährigen zusammengestoßen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, kollidierte der VW-Kleinbus kurz vor 16 Uhr auf Höhe der Haltestelle "Cunnersdorfer Straße" mit der Zehnjährigen.



Sie lief nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit zwei weiteren Kindern unvermittelt auf die Fahrbahn, woraufhin der Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

"Das Mädchen musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47).

Der Fahrer des Bullis soll den Zusammenstoß körperlich unbeschadet überstanden haben.