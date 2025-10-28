Bus kollidiert mit Auto: Verkehrsstau und sieben Verletzte auf wichtiger Innenstadt-Kreuzung
Dresden - Kurz vor 12 Uhr krachte es am Dienstag auf einer wichtigen Verkehrsachse in Dresden. Offenbar war ein BMW-Fahrer (28) unaufmerksam.
Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige auf der Hertha-Lindner-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Freiberger Straße wollte er wenden, woraufhin es zur Kollision mit einem abbiegenden Linienbus kam.
Das Elektrofahrzeug krachte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gegen die linke Seite des Autos. "Dabei wurden sieben Personen leicht verletzt - darunter der Beifahrer, der Busfahrer und fünf Fahrgäste", erklärte Polizei-Sprecher Rocco Reichel (56).
Sowohl der BMW 1er als auch der Bus wurden beim Zusammenstoß beschädigt, wobei es den Viertürer augenscheinlich heftiger traf.
Für rund eine Stunde waren ÖPNV und Individualverkehr stark beeinträchtigt.
DVB melden Störung via X
Die DVB mussten die Linien 1, 2, 12 und 68 zeitweise auf eine Umleitungsroute schicken.
Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 11.000 Euro.
