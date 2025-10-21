 6.500

Bus und Auto kollidieren in Dresden-Loschwitz

In Dresden-Loschwitz kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Bus und einem Auto.

Von Calvin Schröder

Dresden - Unfall in Dresden-Loschwitz! Ein Bus der Linie 63 in Richtung Pillnitz stieß am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Nähe der Haltestelle Calberlastraße mit einem Auto zusammen.

Ein Bus ohne Passagiere wartete am Straßenrand.  © privat

Nach Informationen von vor Ort war an dem Zusammenstoß ein blauer VW Golf Variant beteiligt.

Wie DVB-Sprecher Falk Lösch gegenüber TAG24 bestätigte, entstand bei dem Unfall lediglich geringer Sachschaden.

Die Beteiligten konnten den Vorfall ohne Hinzuziehung der Polizei durch einen Datenaustausch klären.

Verletzt wurde niemand.

Nach dem Unfall kam es kurzzeitig zu Stau.  © privat

Laut den Dresdner Verkehrsbetrieben kam es infolge des Unfalls zu kurzfristigen Verspätungen, die Situation ist inzwischen wieder vollständig geklärt.

