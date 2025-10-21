Bus und Auto kollidieren in Dresden-Loschwitz

Dresden - Unfall in Dresden-Loschwitz ! Ein Bus der Linie 63 in Richtung Pillnitz stieß am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Nähe der Haltestelle Calberlastraße mit einem Auto zusammen.

Ein Bus ohne Passagiere wartete am Straßenrand. © privat

Nach Informationen von vor Ort war an dem Zusammenstoß ein blauer VW Golf Variant beteiligt.

Wie DVB-Sprecher Falk Lösch gegenüber TAG24 bestätigte, entstand bei dem Unfall lediglich geringer Sachschaden.

Die Beteiligten konnten den Vorfall ohne Hinzuziehung der Polizei durch einen Datenaustausch klären.

Verletzt wurde niemand.