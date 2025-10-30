5.055
Crash in Dresdner Innenstadt: Straßenbahnverkehr unterbrochen
Dresden - Unfall im Berufsverkehr! Am Donnerstagmorgen hat es in der Dresdner Innenstadt gekracht.
Betroffen war die Kreuzung Hertha-Lindner-Straße/Ecke Schweriner Straße am Rewe-Markt.
Aus bislang ungeklärter Ursache prallte dort kurz vor 8 Uhr ein Mercedes gegen einen Hyundai.
Beide Fahrzeuge wurden dabei an der Front beziehungsweise der Beifahrerseite beschädigt.
Dresden Unfall Verletzte nach schwerem Unfall am Käthe-Kollwitz-Ufer
Die Polizei war vor Ort, machte Fotos und befragte die Unfallbeteiligten. Wenig später konnten die zwei Autos den Kreuzungsbereich verlassen.
DVB melden Einschränkungen via X
Der Straßenbahnverkehr war für rund 30 Minuten an der betroffenen Stelle unterbrochen. Mehrere Fahrzeuge stauten sich in beide Richtungen.
Die DVB schickten die Linien 1 und 2 kurzzeitig in eine Umleitung.
Titelfoto: TAG24