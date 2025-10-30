 5.055

Crash in Dresdner Innenstadt: Straßenbahnverkehr unterbrochen

Unfall im Berufsverkehr! Am Donnerstagmorgen hat es in der Dresdner Innenstadt gekracht.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Unfall im Berufsverkehr! Am Donnerstagmorgen hat es in der Dresdner Innenstadt gekracht.

Ein Kreuzungs-Crash sorgte am Donnerstagmorgen in der Dresdner City für Behinderungen.
Ein Kreuzungs-Crash sorgte am Donnerstagmorgen in der Dresdner City für Behinderungen.  © TAG24

Betroffen war die Kreuzung Hertha-Lindner-Straße/Ecke Schweriner Straße am Rewe-Markt.

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte dort kurz vor 8 Uhr ein Mercedes gegen einen Hyundai.

Beide Fahrzeuge wurden dabei an der Front beziehungsweise der Beifahrerseite beschädigt.

Verletzte nach schwerem Unfall am Käthe-Kollwitz-Ufer
Dresden Unfall Verletzte nach schwerem Unfall am Käthe-Kollwitz-Ufer

Die Polizei war vor Ort, machte Fotos und befragte die Unfallbeteiligten. Wenig später konnten die zwei Autos den Kreuzungsbereich verlassen.

Es kam zum Straßenbahn-Stau.
Es kam zum Straßenbahn-Stau.  © TAG24

DVB melden Einschränkungen via X

Der Straßenbahnverkehr war für rund 30 Minuten an der betroffenen Stelle unterbrochen. Mehrere Fahrzeuge stauten sich in beide Richtungen.

Die DVB schickten die Linien 1 und 2 kurzzeitig in eine Umleitung.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Unfall: