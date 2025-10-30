Crash in Dresdner Innenstadt: Straßenbahnverkehr unterbrochen

Dresden - Unfall im Berufsverkehr! Am Donnerstagmorgen hat es in der Dresdner Innenstadt gekracht.

Ein Kreuzungs-Crash sorgte am Donnerstagmorgen in der Dresdner City für Behinderungen. © TAG24

Betroffen war die Kreuzung Hertha-Lindner-Straße/Ecke Schweriner Straße am Rewe-Markt.

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte dort kurz vor 8 Uhr ein Mercedes gegen einen Hyundai.

Beide Fahrzeuge wurden dabei an der Front beziehungsweise der Beifahrerseite beschädigt.

Die Polizei war vor Ort, machte Fotos und befragte die Unfallbeteiligten. Wenig später konnten die zwei Autos den Kreuzungsbereich verlassen.