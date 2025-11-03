 8.120

Fliegende Ente kollidiert mit Fußgängerin und stirbt

In Dresden ist ein Wasservogel bei einem Unfall gestorben.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Tragisch-kurioser Unfall in der Inneren Neustadt: Bei einem Zusammenstoß auf dem Elberadweg ist ein Tier ums Leben gekommen. Eine Frau (29) wurde verletzt.

Auf dem Elberadweg kam es am Samstag zu einem tödlichen Zusammenstoß. (Symbolfoto)  © Bildmontage/123rf/schan, Petra Hornig

Am Samstag gegen 16.20 Uhr war die 29-Jährige zu Fuß auf dem Radweg unterwegs gewesen.

Als sie unter der Augustusbrücke entlanglief, flog plötzlich eine Ente auf sie zu und kollidierte mit der Fußgängerin.

Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der Wasservogel nach dem Unfall verstarb.

Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

