8.120
Fliegende Ente kollidiert mit Fußgängerin und stirbt
Dresden - Tragisch-kurioser Unfall in der Inneren Neustadt: Bei einem Zusammenstoß auf dem Elberadweg ist ein Tier ums Leben gekommen. Eine Frau (29) wurde verletzt.
Am Samstag gegen 16.20 Uhr war die 29-Jährige zu Fuß auf dem Radweg unterwegs gewesen.
Als sie unter der Augustusbrücke entlanglief, flog plötzlich eine Ente auf sie zu und kollidierte mit der Fußgängerin.
Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der Wasservogel nach dem Unfall verstarb.
Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
