Frontalcrash! DHL-Transporter und Passat krachen ineinander - zwei Personen verletzt

Klipphausen - Bei einem Verkehrsunfall auf der S177 bei Klipphausen wurden am Montag zwei Menschen verletzt. Ein DHL-Streetscooter und ein VW Passat kollidierten frontal.

Der Unfall geschah in einer leichten Kurve. © Roland Halkasch

Gegen 10.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Auf der S177, auf Höhe des Gewerbegebietes, krachten ein DHL-Streetscooter und ein VW Passat in einer leichten Kurve ineinander.

Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Während Notfallsanitäter die Verunglückten versorgten, sicherte die Polizei die Unfallstelle. Derweil kümmerte sich die Feuerwehr um auslaufende Betriebsstoffe.

Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Weil der elektrische DHL-Streetscooter schwer beschädigt wurde, musste Ersatz angefordert werden. Die Feuerwehr half, die Fracht - reichlich Pakete - umzuladen.

Für die Dauer des Einsatzes kam es rund um die Unfallstelle zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.