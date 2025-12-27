 11.674

Heftiger Unfall in Dresden: Auto kracht gegen Laterne - Fahrer schwer verletzt

In der Bahnhofstraße in Dresden krachte ein Mann mit seinem Auto gegen eine Laterne - er erlitt schwere Verletzungen.

Von Janina Rößler

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall am 2. Weihnachtsfeiertag in Dresden: Ein Auto ist am späten Freitagabend frontal gegen eine Laterne gekracht.

Infolge des Unfalls musste die Bahnhofstraße vollständig gesperrt werden.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der 70-jährige Fahrer gegen 23.30 Uhr auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Niedersedlitz unterwegs.

Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast - dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Nach ersten Informationen von TAG24 musste der Fahrer nach dem Unfall reanimiert werden.

Zudem wurde eine weitere Person leicht verletzt. Ob sich diese ebenfalls im Fahrzeug befand, ist derzeit noch unklar.

Der Fahrer (70) erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.  © Roland Halkasch

Infolge des Unfalls wurde die Straße bis 3 Uhr vollständig gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

