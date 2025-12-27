Heftiger Unfall in Dresden: Auto kracht gegen Laterne - Fahrer schwer verletzt

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall am 2. Weihnachtsfeiertag in Dresden : Ein Auto ist am späten Freitagabend frontal gegen eine Laterne gekracht.

Infolge des Unfalls musste die Bahnhofstraße vollständig gesperrt werden. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der 70-jährige Fahrer gegen 23.30 Uhr auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Niedersedlitz unterwegs.

Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast - dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Nach ersten Informationen von TAG24 musste der Fahrer nach dem Unfall reanimiert werden.

Zudem wurde eine weitere Person leicht verletzt. Ob sich diese ebenfalls im Fahrzeug befand, ist derzeit noch unklar.