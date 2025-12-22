Opel kollidiert mit Linie 10 in Dresden-Striesen: Ausfälle und Verspätungen

Dresden - Schreckmoment in Dresden-Striesen am Montagnachmittag: Dort ist ein Opel auf der Schandauer Straße/Höhe Pohlandplatz mit einer Straßenbahn kollidiert.

Nach dem Unfall mussten erst einmal alle stehen bleiben. © xcitepress

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr, als die Linie 10 stadtauswärts fuhr. Nach TAG24-Informationen wurde dabei niemand verletzt. Dafür mussten aber die DVB reagieren.

So wurde eine Umleitung der Linie 9 von Riegelplatz kommend in Richtung Laubegast ab Straßburger Platz eingerichtet.

Zudem fährt die Linie 10 in Richtung Striesen vorrübergehend ab Fetscherplatz über Blasewitz/Fetscherstraße.