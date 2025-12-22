 2.861

Opel kollidiert mit Linie 10 in Dresden-Striesen: Ausfälle und Verspätungen

Schreckmoment in Dresden-Striesen am Montagnachmittag: Dort ist ein Opel auf der Schandauer Straße/Höhe Pohlandplatz mit einer Straßenbahn kollidiert.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Schreckmoment in Dresden-Striesen am Montagnachmittag: Dort ist ein Opel auf der Schandauer Straße/Höhe Pohlandplatz mit einer Straßenbahn kollidiert.

Nach dem Unfall mussten erst einmal alle stehen bleiben.
Nach dem Unfall mussten erst einmal alle stehen bleiben.  © xcitepress

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr, als die Linie 10 stadtauswärts fuhr. Nach TAG24-Informationen wurde dabei niemand verletzt. Dafür mussten aber die DVB reagieren.

So wurde eine Umleitung der Linie 9 von Riegelplatz kommend in Richtung Laubegast ab Straßburger Platz eingerichtet.

Zudem fährt die Linie 10 in Richtung Striesen vorrübergehend ab Fetscherplatz über Blasewitz/Fetscherstraße.

Um 17.27 Uhr folgte die Entwarnung. Die Unfallaufnahme war beendet, jedoch mussten sich die Fahrgäste noch auf weitere Verspätungen einstellen.

Titelfoto: xcitepress

