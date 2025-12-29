Kind wird in Dresdner Zentrum von Auto erfasst

Dresden - Plötzlich stand es da: In Dresden ist am Montagnachmittag ein Kind auf der Pillnitzer Straße von einem VW Passat erfasst worden. Es soll dabei schwer verletzt worden sein.

Der VW Passat wurde nach dem tragischen Unfall genau untersucht. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Nach TAG24-Informationen soll das Kind circa 15.15 Uhr direkt vor einem haltenden DVB-Linienbus vorbeigelaufen sein.

Dadurch wurde es für den VW-Fahrer vermutlich erst in dem Moment sichtbar, als es bereits mitten auf der Straße stand.

Das Kind soll nach dem Unglück in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.