Mercedes-Fahrer erfasst Radler am Theaterplatz

Dresden - Tragischer Unfall nahe der Haltestelle Theaterplatz in Dresden: Dort ist am Donnerstagabend ein Mercedes-Fahrer mit einem Radler kollidiert.

Der Unfall ereignete sich auf der Sophienstraße gegenüber von der Semperoper. © privat

Wie die Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 20 Uhr in der Sophienstraße.

Demnach erfasste der Fahrer der Mercedes A-Klasse den Biker und verletzte ihn. Die genaue Schwere der Verletzungen war zunächst nicht bekannt.

In jedem Fall sicherten Beamte die Unfallstelle zunächst ab. Davon war die Linie 3 betroffen.

Die DVB meldeten auf X entsprechend, dass die Straßenbahnen in beide Richtungen umgeleitet werden mussten.