Mercedes-Fahrer erfasst Radler am Theaterplatz
Dresden - Tragischer Unfall nahe der Haltestelle Theaterplatz in Dresden: Dort ist am Donnerstagabend ein Mercedes-Fahrer mit einem Radler kollidiert.
Wie die Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 20 Uhr in der Sophienstraße.
Demnach erfasste der Fahrer der Mercedes A-Klasse den Biker und verletzte ihn. Die genaue Schwere der Verletzungen war zunächst nicht bekannt.
In jedem Fall sicherten Beamte die Unfallstelle zunächst ab. Davon war die Linie 3 betroffen.
Die DVB meldeten auf X entsprechend, dass die Straßenbahnen in beide Richtungen umgeleitet werden mussten.
Bereits um 20.35 Uhr konnten zumindest die Dresdner Verkehrsbetriebe Entwarnung geben. Die Linie könne wieder die regulären Routen fahren, allerdings sei noch mit Verspätungen zu rechnen.
