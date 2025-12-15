 2.867

Schwerer Unfall in Dresden: Frau zwischen Tram und Bahnsteig eingeklemmt

Am Montagmorgen wurde eine Frau in Dresden von einer Straßenbahn erfasst.

Von Malte Kurtz

In Dresden wurde am Montagmorgen eine Frau von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild)
In Dresden wurde am Montagmorgen eine Frau von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Im Bereich der Haltestelle "Reichenbachstraße" wurde gegen 7.38 Uhr eine Frau zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt, wie die Feuerwehr Dresden auf ihrem Threads-Kanal mitteilte.

Gegen 8.30 Uhr vermeldete die Feuerwehr die erfolgreiche Bergung. Die Straßenbahn hatte man dafür mithilfe hydraulischer Geräte angehoben, wie Bildaufnahmen zeigen.

Wie schwer die Frau verletzt ist, war derweil noch nicht bekannt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fritz-Löffler-Straße musste aufgrund des Rettungseinsatzes voll gesperrt werden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Die Straßenbahn wurde angehoben, sodass die eingeklemmte Frau befreit werden konnte.
Die Straßenbahn wurde angehoben, sodass die eingeklemmte Frau befreit werden konnte.  © Threads/@feuerwehr_dresden

Auch bei den DVB kommt es aufgrund des Unfalls zu Einschränkungen. Die Linien 3 und 8 werden derzeit umgeleitet, ebenso die Buslinie 66 in Richtung Freital.

Erstmeldung vom 15. Dezember, 8.24 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 8.33 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Threads/@feuerwehr_dresden

