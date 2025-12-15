Schwerer Unfall in Dresden: Frau zwischen Tram und Bahnsteig eingeklemmt

Dresden - Am Montagmorgen wurde eine Frau in Dresden von einer Straßenbahn erfasst.

In Dresden wurde am Montagmorgen eine Frau von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Im Bereich der Haltestelle "Reichenbachstraße" wurde gegen 7.38 Uhr eine Frau zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt, wie die Feuerwehr Dresden auf ihrem Threads-Kanal mitteilte.

Gegen 8.30 Uhr vermeldete die Feuerwehr die erfolgreiche Bergung. Die Straßenbahn hatte man dafür mithilfe hydraulischer Geräte angehoben, wie Bildaufnahmen zeigen.

Wie schwer die Frau verletzt ist, war derweil noch nicht bekannt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fritz-Löffler-Straße musste aufgrund des Rettungseinsatzes voll gesperrt werden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.