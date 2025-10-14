Tram-Bergung gestaltet sich schwierig: Sechs Verletzte nach Bahn-Unfall in Pieschen

Dresden - Übler Tram-Unfall in Pieschen ! Auf der Leipziger Straße sind am Dienstagabend zwei Straßenbahnen gegeneinander gekracht. Dabei wurden sechs Personen verletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

Die beiden Straßenbahnen krachten am Dienstagabend plötzlich ineinander. © xcitepress/Christian Essler

Die zwei neuen Bahnen der Linie 9 und des Typs "NGT DX DD" kollidierten gegen 17.23 Uhr in der Nähe der Haltestelle Altpieschen und des Ballhaus Watzke auf Höhe Elbcenter.

Offenbar war eine Weiche fälschlicherweise in Richtung Bürgerstraße gestellt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte. Der genaue Grund für den Zusammenstoß stehe allerdings noch nicht fest.

Bei dem Aufprall verletzten sich laut Angaben der Dresdner Feuerwehr die Fahrerin und der Fahrer der Bahnen, zwei Kinder (etwa 2 und zwölf Jahre alt) sowie zwei Frauen jeweils leicht. Alle hätten demnach über Schmerzen in den Gliedern geklagt und seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden.

Beide Trams entgleisten bei dem Unfall und mussten anschließend wieder eingegleist werden. Laut Plan des Fachberaters der DVB sollte die in Richtung Radebeul fahrende Bahn dafür lediglich zurückgezogen werden, doch das ließ sich nicht bewerkstelligen. Sie wurde daher mit hydraulischen Hebern und mithilfe einer Verschiebebrücke aufwendig zurück ins Gleis gebracht.

Dieses Schicksal stand der zweiten Bahn am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr ebenfalls noch bevor.