14.07.2024 07:59 5.943 Unfall im Dresdner Norden: Fußgänger von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

An der Haltestelle "Infineon-Nord" in Dresden kollidierte am Samstagabend ein Fußgänger mit einer Straßenbahn.

Von Marcus Scholz

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend. Auf der Königsbrücker Landstraße kollidierte eine Straßenbahn der DVB mit einem Fußgänger! Der Aufprall des Fußgängers auf die Straßenbahn muss heftig gewesen sein. Die kaputte Frontscheibe zeugt davon. © Roland Halkasch Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle "Infineon-Nord". Als sich eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie 47 näherte, lief ein 30 Jahre alter Mann unvermittelt über die Gleise. Der Bahnfahrer (24) hatte keine Chance zu bremsen, erfasste den Fußgänger und klemmte ihn unter seiner 38,5-Tonnen-Bahn ein. Feuerwehrleute mussten anrücken und das Gefährt hydraulisch anheben, um den Verunglückten zu befreien. Dresden Unfall Ein Verletzter bei Unfall in Dresden: VW und Hyundai schrammen am Ostra-Ufer aneinander! Rettungskräfte brachten das Unfallopfer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, in ein Krankenhaus. Der Fahrer der Linie 47 blieb hingegen unverletzt, erlitt nach TAG24-Informationen aber einen Schock und wurde am Unfallort betreut. Bahnverkehr war wegen Unfall rund zwei Stunden gestört Kameraden der Berufsfeuerwehr aus der Wache Albertstadt waren im Einsatz, um die Bahn mit schwerem Gerät anzuheben. © Roland Halkasch Aufgrund des Unfalls war der Bahnbetrieb für rund zwei Stunden gesperrt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe informierten bei X (vormals Twitter), dass eine Pendelbahn eingerichtet worden sei. Gegen 22.50 Uhr meldeten die DVB wieder freie Fahrt.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)