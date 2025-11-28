Unfall in Dresden: BMW-Fahrer knallt mit Straßenbahn zusammen
Dresden - In Dresden ist am Freitagnachmittag ein BMW-Fahrer mit einer Straßenbahn kollidiert.
Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Freiberger Straße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Verletzt wurde infolge des Zusammenstoßes niemand.
Weitere Details zum Unfallhergang waren derweil noch nicht bekannt.
Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Linie 12 umgeleitet werden. Seit 14.37 Uhr verkehrt die Linie wieder normal, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in einem Beitrag auf X mitteilten.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der schwarze BMW seitlich an der Front einer Linie 12 in Richtung Striesen hängt. Dabei ist offenbar ein Teil der Tram-Verkleidung abgebrochen. Größere Schäden am Auto sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch