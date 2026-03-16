VW erfasst Fußgängerin in Laubegast: 91-Jährige schwer verletzt

Dresden-Laubegast - Heftiger Crash am Sonntagnachmittag in Laubegast ! Eine 91-Jährige liegt derzeit mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Österreicher Straße in Dresden-Laubegast ist eine der meistbefahrenen Straßen im Ortsteil an der Elbe. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Gegen 14.50 Uhr überquerte die Seniorin die Österreicher Straße in Dresden-Laubegast als sie von einem herannahenden Auto erfasst wurde, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die 66-jährige Unfallfahrerin eines VW T5 war an jenem Nachmittag auf der Österreicher Straße in Richtung Wehlener Straße unterwegs.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.