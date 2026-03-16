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VW erfasst Fußgängerin in Laubegast: 91-Jährige schwer verletzt
Dresden-Laubegast - Heftiger Crash am Sonntagnachmittag in Laubegast! Eine 91-Jährige liegt derzeit mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.
Gegen 14.50 Uhr überquerte die Seniorin die Österreicher Straße in Dresden-Laubegast als sie von einem herannahenden Auto erfasst wurde, so die Polizei in einer Mitteilung.
Die 66-jährige Unfallfahrerin eines VW T5 war an jenem Nachmittag auf der Österreicher Straße in Richtung Wehlener Straße unterwegs.
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.
Bei dem Crash erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen und muss nun in einem Krankenhaus behandelt werden.
Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes sind laut der Polizei noch im vollen Gange.
Titelfoto: Steffen Füssel, Steffen Fuessel