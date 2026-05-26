VW Golf fährt Laterne und Ampel um: Feuerwehr muss Gas-Leck stopfen
Dresden - Am Vormittag in Dresden-Blasewitz fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen kurz vor dem Schillerplatz unter anderem eine Straßenlaterne um. Dadurch trat kurzzeitig Gas aus.
Wie Polizeisprecher Marko Laske auf TAG24-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.35 Uhr auf der Hüblerstraße.
Der VW Golf krachte kurz vor der Kreuzung Berggartenstraße gegen eine Gaslaterne, geriet dann auf den Fußweg, fuhr eine Ampel um und beschädigte dann noch einen Stromkasten. Die Laterne wurde auf die Kreuzung geschleudert.
Kurz vor einem Halteverbotsschild kam der Wagen dann auf dem Gehweg zum Stehen.
Laut Polizei sollen zwei Personen verletzt worden sein. Die Ursache für den Crash ist noch völlig unklar.
Da es sich bei der beschädigten Laterne um eine Anlage handelt, die mit Gas betrieben wird, trat nach dem Unfall kurzzeitig Gas aus dem entstandenen Loch aus.
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Nach Unfall in Blasewitz: Gasleck auf Gehweg
Wie eine Sprecherin von Sachsenenergie berichtet, musste die alarmierte Feuerwehr eine Erstsicherung vornehmen. Dies geschah mit einem sogenannten Press-Stopfen.
Anschließend wurde der zuständige Netzbetreiber "SachsenNetze" informiert, dessen Mitarbeiter ebenfalls zur Hüblerstraße ausrückten und die defekte Leitung absicherten. Nun liegt es in der Verantwortung der Landeshauptstadt, eine neue Laterne aufzustellen, die dann wieder an das Netz angebunden werden kann, so die Sprecherin weiter.
Die Hüblerstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Die Buslinien 61, 63 und 65 mussten umgeleitet werden.
Mittlerweile ist die Strecke wieder befahrbar.
Originalartikel von 12.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.15 Uhr.
Titelfoto: Roland Halkasch