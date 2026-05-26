VW Golf fährt Laterne und Ampel um: Vollsperrung in Blasewitz

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In Dresden kam es Dienstagvormittag zu einem Unfall. Ein VW Golf krachte dabei gegen eine Laterne und fuhr eine Ampel um.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Am Vormittag in Dresden-Blasewitz fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen kurz vor dem Schillerplatz unter anderem eine Straßenlaterne um. Es soll Verletzte geben.

Auf der Hüblerstraße krachte ein VW-Fahrer gegen eine Laterne und fuhr eine Ampel um.
Auf der Hüblerstraße krachte ein VW-Fahrer gegen eine Laterne und fuhr eine Ampel um.  © Roland Halkasch

Wie Polizeisprecher Marko Laske auf TAG24-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.35 Uhr auf der Hüblerstraße.

Der VW Golf krachte kurz vor der Kreuzung Berggartenstraße gegen eine Gaslaterne, geriet dann auf den Fußweg, fuhr eine Ampel um und beschädigte dann noch einen Stromkasten. Die Laterne wurde auf die Kreuzung geschleudert.

Kurz vor einem Halteverbotsschild kam der Wagen dann auf dem Gehweg zum Stehen.

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Laut Polizei sollen zwei Personen verletzt worden sein. Die Ursache für den Crash ist noch völlig unklar.

Die Gaslaterne wurde beim Unfall beschädigt.
Die Gaslaterne wurde beim Unfall beschädigt.  © Roland Halkasch
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Die Hüblerstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.
Die Hüblerstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.  © Roland Halkasch

Die Hüblerstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.

Die Buslinien 61, 63 und 65 mussten umgeleitet werden.

Mittlerweile ist die Strecke wieder befahrbar.

Titelfoto: Roland Halkasch

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