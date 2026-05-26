VW Golf fährt Laterne und Ampel um: Vollsperrung in Blasewitz

Dresden - Am Vormittag in Dresden-Blasewitz fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen kurz vor dem Schillerplatz unter anderem eine Straßenlaterne um. Es soll Verletzte geben.

Auf der Hüblerstraße krachte ein VW-Fahrer gegen eine Laterne und fuhr eine Ampel um. © Roland Halkasch

Wie Polizeisprecher Marko Laske auf TAG24-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.35 Uhr auf der Hüblerstraße.

Der VW Golf krachte kurz vor der Kreuzung Berggartenstraße gegen eine Gaslaterne, geriet dann auf den Fußweg, fuhr eine Ampel um und beschädigte dann noch einen Stromkasten. Die Laterne wurde auf die Kreuzung geschleudert.

Kurz vor einem Halteverbotsschild kam der Wagen dann auf dem Gehweg zum Stehen.

Laut Polizei sollen zwei Personen verletzt worden sein. Die Ursache für den Crash ist noch völlig unklar.