Vorsicht, Abzocke! Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor falschen Gewinnschreiben

Dresden - In Dresden und Umgebung erhalten derzeit zahlreiche Haushalte angebliche Gewinnschreiben von unseriösen Unternehmen. Die Verbraucherzentrale Sachsen erklärt, woran man den Betrug erkennt und wie Betroffene richtig reagieren.

Zahlreiche Haushalte in Dresden und Umgebung erhalten derzeit Briefe mit falschen Gewinnversprechen. (Symbolbild) © 123RF/loganban

Laut einer Meldung der Verbraucherzentrale zielen die Betrüger vor allem darauf ab, persönliche Daten abzugreifen oder teure Abonnements zu verkaufen.

In den Schreiben werden dabei Produktpakete im Wert von mehreren Hundert Euro versprochen.



Dabei fallen jedoch mehrere Ungereimtheiten auf, wie Franziska Geißler, Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen, erklärt.

So werden beispielsweise in ein und demselben Brief unterschiedliche Gewinnsummen genannt und eine vollständige Unternehmensanschrift fehlt.

Zudem sollen die Empfänger telefonischen Kontakt aufnehmen, um ihren angeblichen Gewinn mithilfe eines Gewinncodes zu erhalten.