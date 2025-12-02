Vorsicht, Abzocke! Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor falschen Gewinnschreiben
Dresden - In Dresden und Umgebung erhalten derzeit zahlreiche Haushalte angebliche Gewinnschreiben von unseriösen Unternehmen. Die Verbraucherzentrale Sachsen erklärt, woran man den Betrug erkennt und wie Betroffene richtig reagieren.
Laut einer Meldung der Verbraucherzentrale zielen die Betrüger vor allem darauf ab, persönliche Daten abzugreifen oder teure Abonnements zu verkaufen.
In den Schreiben werden dabei Produktpakete im Wert von mehreren Hundert Euro versprochen.
Dabei fallen jedoch mehrere Ungereimtheiten auf, wie Franziska Geißler, Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen, erklärt.
So werden beispielsweise in ein und demselben Brief unterschiedliche Gewinnsummen genannt und eine vollständige Unternehmensanschrift fehlt.
Zudem sollen die Empfänger telefonischen Kontakt aufnehmen, um ihren angeblichen Gewinn mithilfe eines Gewinncodes zu erhalten.
"Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, kann auch nichts gewonnen haben"
"Ziel der Betrüger*innen ist es, telefonisch an weitere persönliche Daten zu gelangen oder den Anrufenden ein teures Abonnement aufzuschwatzen. In manchen Fällen wird der angebliche Gewinn nur gegen die Zahlung einer Bearbeitungsgebühr verschickt", erklärt Geißler weiter.
In den meisten Fällen haben die Opfer dabei noch nichts vom Unternehmen gehört und auch nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen.
Die Verbraucherzentrale warnt: "Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, kann auch nichts gewonnen haben."
Bei Unsicherheit sollten Betroffene rechtlichen Rat einholen oder Anzeige bei der Polizei erstatten.
Wer dabei Hilfe benötigt, der kann sich bei der Verbraucherzentrale in Dresden unter der Nummer 0341 9692929 melden oder online einen Termin vereinbaren.
Titelfoto: Montage: Holm Helis, 123rf/loganban