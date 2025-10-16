Vermisste Seniorin aus Dresden taucht im Zug nach Zittau auf

Bischofswerda - Eine seit Mittwochnachmittag vermisste 65-jährige Frau aus Dresden ist am Mittwochabend in einem Zug nach Zittau gefunden und von der Bundespolizei sicher zurückgebracht worden.

Die Frau (65) aus der Dresdner Einrichtung wurde im Zug nach Zittau gefunden. © Robert Michael/dpa

Gegen 20.05 Uhr informierte der Zugbegleiter eines Regionalzuges von Dresden nach Zittau die Bundespolizei Ebersbach darüber, dass sich im Zug eine vermisste ältere Frau befinde.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Zug in Bischofswerda. Da dort keine Polizeistreife zur Stelle war, vereinbarten die Beamten mit dem Zugbegleiter, die Frau bis zum Bahnhof Ebersbach weiterzubefördern, wo sie einer Streife der Bundespolizei übergeben werden sollte.

Wie sich herausstellte, wurde die Seniorin bereits seit 13.30 Uhr aus einer Dresdner Betreuungseinrichtung vermisst. Sie ist auf Medikamente angewiesen, was die Situation besonders dringlich machte.

Um 20.45 Uhr traf der Zug in Ebersbach ein, wo die Frau von den Bundespolizisten in Gewahrsam genommen wurde.