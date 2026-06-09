Wegen Asylpolitik-Reform: Dresdner Seenotretter üben scharfe Kritik an EU-Paket

Seit 2016 setzt sich die Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline" für die Rettung von Menschen in Seenot im Mittelmeer ein. (Archivbild) © Mission Lifeline/AP Photo/picture alliance

Am Freitag tritt die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in Kraft. Deren Ziel: Die Migration in Europa einheitlich steuern, Weiterwanderung innerhalb der EU eindämmen, den Schutz der EU-Außengrenzen erhöhen sowie eine sogenannte Asylverfahrenshaft strikter anwenden.

Für die Seenotretter von "Mission Lifeline" bedeutet das erschwerte Bedingungen bei ihrer Arbeit.

So kann die Reform dazu führen, dass den Rettungsschiffen das Anlegen an europäischen Häfen verweigert wird – oder sie bei Rettungsaktionen bedroht werden: "Schutzsuchenden Menschen, die einen Schiffbruch überlebt haben, werden nun die Grundrechte vorenthalten, nur weil sie auf der Flucht sind", kritisiert der "Mission Lifeline"-Vorsitzende Nolte Bauer (27).

Auch Christina Riebesecker (36) von der Abschiebehaft-Kontaktgruppe sieht die Reform als menschenverachtend an: "Die Reform macht Haft zum Normalzustand in der europäischen Migrationspolitik. Es kann alle Schutzsuchenden treffen."