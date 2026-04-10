Rathaus sucht Super-Tanne für Striezelmarkt
Dresden - Heute schon an Weihnachten denken: Die Stadtverwaltung sucht Baumspender für den kommenden Striezelmarkt (25. November bis 24. Dezember).
Wer schon immer Teil des ältesten Weihnachtsmarktes Deutschlands werden wollte, hat jetzt die Chance.
Für die Striezeltanne auf dem Altmarkt wird "ein markanter Nadelbaum mit mindestens 23 Metern Höhe aus Dresden oder dem näheren Umkreis von etwa 50 Kilometern gesucht", teilt ein Stadtsprecher mit.
Voraussetzung ist eine geeignete Zufahrt für den Kran- und Schwerlasttransport.
Fällung, Transport und Aufstellung auf dem Dresdner Altmarkt erfolgen kostenfrei.
Eigentümer geeigneter Bäume können sich mit Foto des Prachtstücks bewerben via E-Mail unter [email protected].
Gesucht werden zudem Händler für insgesamt 216 Standplätze.
Titelfoto: Thomas Türpe