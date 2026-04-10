Rathaus sucht Super-Tanne für Striezelmarkt

Dresden - Heute schon an Weihnachten denken: Die Stadtverwaltung sucht Baumspender für den kommenden Striezelmarkt (25. November bis 24. Dezember).

Im letzten Jahr schmückte eine Veitchs Tanne aus Altfranken den Striezelmarkt. © Thomas Türpe

Wer schon immer Teil des ältesten Weihnachtsmarktes Deutschlands werden wollte, hat jetzt die Chance.

Für die Striezeltanne auf dem Altmarkt wird "ein markanter Nadelbaum mit mindestens 23 Metern Höhe aus Dresden oder dem näheren Umkreis von etwa 50 Kilometern gesucht", teilt ein Stadtsprecher mit.

Voraussetzung ist eine geeignete Zufahrt für den Kran- und Schwerlasttransport.