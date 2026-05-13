Johanniter überraschen die Pfleger: Ein Dankeschön zum Anbeißen

Dresden - Anlässlich des " Tags der Pflege " haben die Johanniter am Dienstag zahlreiche Pflegekräfte mit kostenlosen Lunchpaketen überrascht. Mit der Aktion wollte die Hilfsorganisation den Beschäftigten in ihrem oft stressigen Alltag unter die Arme greifen und zugleich ihre Arbeit würdigen.

Danilo Schulz (43), Bereichsleiter Kommunikation der Johanniter, half bei der Verteilung tatkräftig mit. © Petra Hornig

Gegen 9.30 Uhr startete die Ausgabe der insgesamt 83 Snack-Boxen – bereits eine Stunde später waren schon 60 Tüten vergriffen.

"Viele Pflegekräfte sind ständig unterwegs und haben oft kaum die Zeit für eine richtige Mittagspause", betont Johanniter-Bereichsleiter Danilo Schulz (43). Mit den Leckereien habe man einfach mal "Danke" sagen wollen.

Neben belegten Brötchen, Obst und Snacks wie Knoppers gehörte auch ein erfrischendes Getränk zum Paket. "Zusätzlich konnten sich die Pflegekräfte auch Kaffee mitnehmen."

Finanziert wurde die Aktion dabei vom Regionalverband Dresden der Johanniter-Unfall-Hilfe.