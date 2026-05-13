Johanniter überraschen die Pfleger: Ein Dankeschön zum Anbeißen

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Zum "Tag der Pflege" haben die Johanniter zahlreiche Pflegekräfte mit kostenlosen Lunchpaketen überrascht.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Anlässlich des "Tags der Pflege" haben die Johanniter am Dienstag zahlreiche Pflegekräfte mit kostenlosen Lunchpaketen überrascht. Mit der Aktion wollte die Hilfsorganisation den Beschäftigten in ihrem oft stressigen Alltag unter die Arme greifen und zugleich ihre Arbeit würdigen.

Danilo Schulz (43), Bereichsleiter Kommunikation der Johanniter, half bei der Verteilung tatkräftig mit.
Danilo Schulz (43), Bereichsleiter Kommunikation der Johanniter, half bei der Verteilung tatkräftig mit.  © Petra Hornig

Gegen 9.30 Uhr startete die Ausgabe der insgesamt 83 Snack-Boxen – bereits eine Stunde später waren schon 60 Tüten vergriffen.

"Viele Pflegekräfte sind ständig unterwegs und haben oft kaum die Zeit für eine richtige Mittagspause", betont Johanniter-Bereichsleiter Danilo Schulz (43). Mit den Leckereien habe man einfach mal "Danke" sagen wollen.

Neben belegten Brötchen, Obst und Snacks wie Knoppers gehörte auch ein erfrischendes Getränk zum Paket. "Zusätzlich konnten sich die Pflegekräfte auch Kaffee mitnehmen."

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Finanziert wurde die Aktion dabei vom Regionalverband Dresden der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Pflegepersonal wünscht sich mehr Entlastung bei der Bürokratie

Die Pflegekräfte Fanny Schuster (39, v.l.), Sarah Heymann (32), Aileen Schietzold (26) und Susan Linke (43) freuten sich über die Lunchbox-Aktion.
Die Pflegekräfte Fanny Schuster (39, v.l.), Sarah Heymann (32), Aileen Schietzold (26) und Susan Linke (43) freuten sich über die Lunchbox-Aktion.  © Petra Hornig

Für Pflegerin Susan Linke (43) ist dieser Tag weit mehr als nur ein gewöhnliches Datum im Kalender: "Ich freue mich sehr darüber, dass die verschiedenen Berufe sichtbar gemacht werden."

Gleichzeitig wünsche sie sich mehr Entlastung bei der Bürokratie. Trotz zahlreicher Herausforderungen erfahren die Pflegekräfte nach eigenen Angaben eine große Wertschätzung durch ihre Patienten.

"Und das Interesse an Pflegeberufen ist deutlich gestiegen", erklärt Danilo Schulz.

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"Während ich in meinem ersten Ausbildungsjahr bloß 300 Euro verdient habe, bekommen die Neulinge heutzutage über 1000 Euro", sagt Susan Linke.

Titelfoto: Petra Hornig

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