Trauer um Layla: Dresdner Zoo erlöst Löwin von ihrem Leiden

Dresden - Abschied von Löwin Layla: Der Dresdner Zoo musste sich am Dienstag schweren Herzens dazu entschließen, Löwin Layla im hohen Alter von 20 Jahren einzuschläfern.

Löwin Layla musste im Alter von 20 Jahren eingeschläfert werden. © Zoo Dresden

Seit 2023 litt Layla an einer Nierenerkrankung, die lange symptomlos war.

"In den vergangenen Monaten waren bei Layla jedoch ein stetiger Verlust an Körpermasse und häufigere Phasen mit geringem Appetit und reduziertem Wohlbefinden zu verzeichnen. In den vergangenen Tagen verschlechterte sich ihr Allgemeinzustand rapide", so Zoo-Sprecherin Katrin Kretschmer.

"Sie verweigerte jegliche Futteraufnahme. Zuletzt war sie beinahe vollkommen apathisch. Um Layla weiteres Leiden zu ersparen, haben wir uns entschieden, sie zu erlösen."