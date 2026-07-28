Trauer um Layla: Dresdner Zoo erlöst Löwin von ihrem Leiden
Dresden - Abschied von Löwin Layla: Der Dresdner Zoo musste sich am Dienstag schweren Herzens dazu entschließen, Löwin Layla im hohen Alter von 20 Jahren einzuschläfern.
Seit 2023 litt Layla an einer Nierenerkrankung, die lange symptomlos war.
"In den vergangenen Monaten waren bei Layla jedoch ein stetiger Verlust an Körpermasse und häufigere Phasen mit geringem Appetit und reduziertem Wohlbefinden zu verzeichnen. In den vergangenen Tagen verschlechterte sich ihr Allgemeinzustand rapide", so Zoo-Sprecherin Katrin Kretschmer.
"Sie verweigerte jegliche Futteraufnahme. Zuletzt war sie beinahe vollkommen apathisch. Um Layla weiteres Leiden zu ersparen, haben wir uns entschieden, sie zu erlösen."
Layla wurde am 15. November 2005 im Zoo Amsterdam geboren, kam im Juli 2007 nach Dresden, wo sie mit Kater Jago (†2022) das neue Raubtiergehege bezog. Mit den 2012 geborenen Zwillingen Abaja (†2025) und Damien wuchs das Dresdner Rudel zwischenzeitlich auf vier Tiere an.
Als letzter Löwe brüllt nun nur noch Damien im Zoo Dresden.
Titelfoto: Zoo Dresden