2000 Männer an einem Tag! Bonnie Blue plant irren Sex-Weltrekord

London (Großbritannien) - An dieser Frau gibt es in der Erotik -Branche zurzeit einfach kein Vorbeikommen: Bonnie Blue (26) ist der vielleicht größte Name, den die Schmuddelfilm-Industrie derzeit zu bieten hat - vor allem dank ihrer verrückten Sex-Aktionen, inklusive Weltrekorden! Nun plant die Britin eine neue, unfassbar klingende Aktion.

Für Bonnie Blue (26) scheint es keine Grenzen zu geben. © Montage: Instagram/bonnie_blue_xox

Vor wenigen Monaten hatte Bonnie es im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spitze getrieben - und mit mehr als 1000 Männern innerhalb von nur zwölf Stunden geschlafen. Jetzt will die 26-Jährige sogar noch einen draufsetzen!

Am Donnerstag verkündete die Sex-Weltrekordlerin das irre Vorhaben per Instagram ihren knapp 800.000 Followern. "Kommt und stretcht mich aus. Ich möchte 2000 Körper erreichen und ehrlich gesagt, ich denke, es wird ziemlich einfach sein", erklärte sie in einem Video.

Auf einem Sofa sitzend wendete sie sich auf direktem Wege an ihre Fans und alle Sex-hungrigen Follower, die sich für solch eine Aktion nicht zu schade sind.

"Ich werde gefesselt und für die Öffentlichkeit zugänglich sein, und ich möchte wirklich, dass ihr kommt und mitmacht", sagte dir Britin kurz vor ihrem nächsten Rekordversuch.

Denn lange warten will sie nicht: Bereits am 15. Juni soll die körperliche Massenabfertigung stattfinden. In ihrer Story verriet Bonnie, dass der Sex-Marathon in der britischen Hauptstadt London stattfinden wird.