Gefährliche Geldmaschine OnlyFans? "Manchmal habe ich Angst"

Chupz (29) gibt offen zu, dass sie sich des Geldes wegen bei OnlyFans angemeldet hat. © HR/Laurin Schilling

In einem Geschäft für Dessous und erotisches Spielzeug trifft sich ARD-Reporterin Marie Isabelle mit Tätowiererin Chupz (29). So nennt sich die junge Content-Creatorin zumindest auf der weitestgehend für ihre einschlägig pornografischen Inhalte bekannten Plattform OnlyFans.

Seit einiger Zeit bietet die in einem Tattoo-Studio in Michelstadt (Odenwaldkreis) arbeitende Blondine allerlei Bild- und Videomaterial für ihre zahlende Kundschaft an. Davon könne sie mittlerweile so gut leben, dass ihr einstiger Hauptjob lediglich als Selbstverwirklichung und Ausgleich dient.

Den Weg in die bezahlte Online-Erotik fand sie, wie viele andere Frauen, aus der Motivation heraus ihr Einkommen aufzubessern: "Ich glaube, jedes OnlyFans-Girl würde lügen, wenn sie sagt, dass es nicht ums Geld geht", so die 29-Jährige.

Einen anderen Antrieb könne es allein aufgrund der Fülle an Möglichkeiten, erotische Inhalte auf Portalen ohne Bezahlschranke hochzuladen, gar nicht geben. Dabei ist ihre Tätigkeit keinesfalls mit "ein paar Nacktfotos oder -videos aufnehmen und abkassieren" getan.

Von der Kamera wird Chupz zu einem professionellen Shooting begleitet. Wie und was sie alles von sich zeigt - für die Reporterin eindeutig zu viel. Und auch die Tattoo-Liebhaberin, die selbst sogar im Gesicht mit Körperkunst verziert ist, steigerte sich erst im Verlauf ihrer OnlyFans-Karriere.