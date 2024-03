AfD-Demo will CDU-Politiker offenbar "Hausbesuch" abstatten: "Nazimethoden"

Naumburg/Bad Bibra - Kommunalpolitiker in Deutschland sehen sich zunehmend Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt. In Bad Bibra in Sachsen-Anhalt plant die AfD nun eine Demo und will dabei offenbar dem CDU-Landrat Götz Ulrich (54) einen "Hausbesuch" abstatten. Der hat Stellung zu den Plänen bezogen und erklärt: "Diesen Nazimethoden werde ich standhalten."