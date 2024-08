Airline erteilt Frau lebenslanges Flugverbot: Der Grund macht sie sprachlos

New Orleans (USA) - Erin Wright (24) wollte eigentlich nur nach New Orleans fliegen, doch als sie einchecken wollte, wurde ihr der Zutritt verweigert. Der Grund: Die Fluggesellschaft hat ihr ein lebenslanges (!) Flugverbot erteilt.

American Airlines hat angeblich Erin Flugverbot erteilt, weil sie Sex mit einem Mann im Flugzeug gehabt haben soll. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Die ganze skurrile Geschichte erzählte die US-Amerikanerin in einem fast fünfminütigen Video auf TikTok. 400 US-Dollar (umgerechnet rund 365 Euro) habe Erin für ihren Flug nach New Orleans bezahlt, um dann am Flugschalter von American Airlines abgewiesen zu werden.

Den Grund für das Flugverbot versteht sie bis heute nicht: Angeblich soll sie "im betrunkenen Zustand während eines Fluges sexuelle Handlungen mit einem Mann" gehabt haben.

Das habe ihr der Kundendienst nach mehrmaligem Nachfragen per E-Mail mitgeteilt: "Vom Zeitpunkt meiner Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung bis zu der Zeit, als ich eine tatsächliche Antwort erhielt, sind zwölf Tage und viele E-Mail vergangen."

Der große Witz an der Sache: "Ich bin eine Lesbe. Sehe ich so aus, als würde ich mit einem Mann schlafen? Nein", so Erin sarkastisch.