Zum Gedenktag: Kardashian-Stieftochter sorgt mit heißen Bildern für Spott und Häme

Zum Memorial Day postete Alabama Barker (19) diese sehr freizügigen Fotos. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@alabamaluellabarker (2)

Scrollt man sich durch ihr Instagram-Profil, fällt auf, dass die erst 19-Jährige durchaus gern zeigt, was sie hat. Mal ein Popo-Bild hier, mal ein tiefer Ausschnitt da - ihre rund 2,2 Millionen Fans sind die verruchte Seite der jungen Blondine bereits gewohnt.

Doch kürzlich hat Alabama mit ihrer Liebe zu nackter Haut offenbar etwas über die Stränge geschlagen - zumindest wenn man der Meinung einiger ihrer Follower glaubt.

Am Montag war in den USA der sogenannte Memorial Day, an dem der Kriegsopfer und ihrer Angehörigen gedacht wird. Der gesetzliche Feiertag findet jährlich am letzten Montag im Mai statt.

Ausgerechnet an diesem für die US-Amerikaner so wichtigen Tag hatte Alabama nichts anderes zu tun, als Bilder von sich im Mikro-Bikini zu posten.