Aleks sicher: "Wahrscheinlichkeit bei 15 Prozent, dass wir Show als Paar bestehen"
Kreta (Griechenland) - In Folge 8 von Temptation Island VIP sorgen die Einzellagerfeuer für Drama pur - mit Szenen, bei denen jedem Partner das Herz in die Hose rutschen würde.
Aleks (34) Worte zu den Bildern seiner Freundin Vanessa (25) lässt sogar die Verführerinnen mit dem Kopf schütteln.
"Vielleicht macht sie sich selber diesen Druck, dass sie mit mir konkurrieren oder auf meinem Level sein muss", sagt er.
"Mein Level ist unwichtig für sie. Mein Level ist zu beschützen und zu versorgen", so der 34-Jährige. "Vor allem als maskuliner Mann", ergänzt Aleks.
Später erklärt er Laurenz, dass sich sein Puzzlebild von Vanessa zu 85 Prozent "komplettiert" habe und die Wahrscheinlichkeit, die Show als Paar zu bestehen, nur noch bei 15 Prozent liege.
Auch bei Marwins Einzellagerfeuer hakt Moderatorin Janin Ullmann (44) gezielt nach: "Hast du das Gefühl, sie fühlt sich bei dir wohl und gut aufgehoben, wenn du sie beleidigst, wenn du laut wirst, wenn du sie anschreist?" Doch der 28-Jährige unterbricht sie sofort.
"Warte mal bitte ganz kurz. Wir brauchen mich hier gar nicht in diese Schiene schieben."
Brenda zeigt sich bei "Temptation Island VIP" gleichgültig
Janin kommt zum Einzellagerfeuer nun auch in die Frauenvilla.
Melissa bekommt die ersten Bilder. Für Marwins Aussagen zeigt sie kein Verständnis - wieder einmal beschwert sich ihr Freund über ihre Freizügigkeit und ihren Job als OnlyFans-Model.
"Ich glaub', ich sprech für alle Männer, ich möchte kein Sexobjekt haben", so der 28-Jährige. Doch für Melissa ist das eine ziemliche Belastung. "Entweder muss sich was ändern, oder ich muss mit ihm Schluss machen."
Auch Brenda bekommt harte Bilder von Freund Laurenz zu sehen. Er kommt einer Verführerin körperlich und emotional immer näher.
"Es ist okay", sagt die 22-Jährige zu den turtelnden Bildern der beiden. "Mittlerweile ist mir das egal."
"Tief im Inneren hab ich schon abgeschlossen", erklärt Brenda kühl.
Streaming-Hinweis: Neue Folgen "Temptation Island VIP" werden immer montags bei RTL+ veröffentlicht. Insgesamt sind 14 Folgen geplant.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+